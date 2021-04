RAI – Non ci sono margini per la permanenza di Gattuso. Conferme su Spalletti

La redazione di Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, nel corso di Radio Goal, ha fatto il punto sul futuro della squadra azzurra soffermandosi sugli eventuali scenari futuri. Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai, primo ospite giornaliero della trasmissione, ha evidenziato: “Non c’è nessun margine affinché Gattuso resti al Napoli. Il tecnico ha lo stesso obiettivo del presidente, porterà la squadra in Champions League e poi il giorno dopo dirà addio. Le strade si separeranno, Gattuso non ha cambiato idea. Anzi, devo dire che nemmeno Aurelio De Laurentiis ha cambiato idea in tal senso”.

Inoltre, Venerato, ha aggiunto: “Il piano A del Napoli fino a due mesi fa prevedeva due nomi, Inzaghi e Fonseca, il portoghese si è autoescluso con questo finale di stagione pessimo. Il patron non si è fatto più vivo con l’entourage. Inzaghi restava il nome più vicino al Napoli, è innamorato dal tecnico biancoceleste, lo definì un attore a cena con un amico. Ma lui ha detto sì a Lotito e non intende rompere le uova nel paniere. Il piano A del Napoli vede Spalletti in pole, è un vecchio pallino di De Laurentiis, ho conferme di contatti recenti. Anche dall’Inter risulta questo interesse importante del Napoli per Spalletti. Il piano B prevede tre allenatori, Juric, Italiano e Dionisi“.