– Napoli in ansia per Lorenzo Insigne, uscito ieri per infortunio a 7 giorni dalla gara del Camp Nou. Le notizie però, almeno secondo quanto riporta il giornalista RAI Ciro Venerato, non sembrano essere troppo negative: “Filtra grande ottimismo da Castelvolturno sul recupero di Lorenzo Insigne – ha dichiarato il cronista – Dovrebbe essere una semplice contrattura per il capitano del Napoli che scenderà regolarmente in campo al camp nou di Barcellona”.