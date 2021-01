RAI – Osimhen tornerà ad allenarsi in gruppo dopo gli esami cardiopolmonari: potrebbe essere convocato per Verona

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole su Osimhen:

“Osimhen tornerà ad allenarsi in gruppo dopo gli esami cardiopolmonari. Superati questi esami, giocherà anche la partitella. Non è escluso, anzi, che possa anche essere convocato per Verona. Ovviamente se dovesse partire per la trasferta scaligera lo farà solo per tornare a respirare l’aria del gruppo squadra, mentre se tutto dovesse andare per il verso giusto ritroverebbe il campo verde giovedì in Coppa Italia conto lo Spezia”.