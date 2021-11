RAI, Paganini: “Insigne? C’è un gioco delle parti in atto”

Paolo Paganini, giornalista RAI, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb: “Vlahovic? Tutti parlano della Juve ma chi ha il cash è il Tottenham. Insigne? C’è un gioco delle parti in atto. Insigne è il simbolo di Napoli e sa anche che questo è l’ultimo contratto importante per lui. In Italia forse è l’Inter che ha mostrato maggior interesse. Ora lo vedo più lontano dal Napoli. La Juve? Per il centrocampo Witsel non lo ritengo adatto a far fare un salto di qualità al reparto. Servirebbe un giocatore di personalità alla Pirlo, alla Pjanic o alla Pogba”.