RAI, Repice: “Spalletti? Spero che Gattuso resti, altrimenti occhio a cosa accade a Madrid…”

Francesco Repice, radiocronista della Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Sono un fan di Rino Gattuso. Credo che lui sarà uno dei top manager da qui a pochi anni. Il suo lavoro non è semplicemente grinta ma si applica molto in quello che fa. Non mi stupisce questo successo del Napoli e non mi stupisce che il Napoli possa raggiungere il suo traguardo. Senza tutti quegli infortuni durante la stagione il Napoli avrebbe potuto ambire a qualcosa di più. Avrebbe potuto lottare con l’Inter per lo scudetto. Gattuso ha fatto un grande lavoro. Mourinho? Una scelta di potenza della Roma e dei Friedkin. Questo significa che arriveranno grandi giocatori alla Roma. I Friedkin stanno portano in Italia molte loro attività, questo è l’inizio di una grande avventura. Spalletti? Io spero che Gattuso rimanga a Napoli ma se così non fosse, starei attento a quello che accade a Madrid. Se Zidane dovesse lasciare il Real sicuramente si accomoderà sulla panchina della Juventus. In quel caso ci sarebbe da sistemare Max Allegri”.