RAI – Rinnovo di Gattuso congelato, ma lo spogliatoio lo segue pienamente

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole:

“Il rinnovo di Gattuso è congelato, ma Rino fa bene a non dimettersi dal momento che le dimissioni vanno fatte quando lo spogliatoio non ti segue. Lo spogliatoio del Napoli ama ciecamente Gattuso e lo segue pienamente. Il secondo tempo di ieri era un allenamento praticamente dopo un primo tempo esaltante. Sono stati dati minuti a Mertens ed Osimhen. Gattuso ovviamente ora si interroga perché è passato da un rinnovo solo da annunciare ad una panchina in bilico. Il tweet presidenziale sa di brodino caldo perché poi le cose vanno concretizzate poi. Se non rinnovi il contratto, si va verso un finale di stagione complicata. Se De Laurentiis non intende rinnovare il contratto di Gattuso, sarà difficile portare a compimento la stagione con il contratto in scadenza a maggio”