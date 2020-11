RAI – Rinnovo Gattuso, il l Napoli conta di firmare e depositare il contratto in Lega durante la sosta

Ciro Venerato, giornalista della Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione sportiva Radio Goal: “Rinnovo Gattuso? Il Napoli conta di firmare e depositare il contratto in Lega durante la sosta per le nazionali. I rispettivi avvocati si stanno scambiando le pec in questi giorni. Per il tecnico azzurro ci sarà un aumento di stipendio già quest’anno, si passerà dalla quello attuale di 1,4 a 1,8 mln. Poi Gattuso dovrà restituire 110 mila euro al Napoli, sono percentuali di diritti di immagine da riconoscere a De Laurentiis. Invece per i prossimi 2 anni lo stipendio sarà di 2,25 e 2,75 più premi i vari premi per scudetto e posizionamenti, sarà anche riconosiuto un premio allo staff: il 20% di aumento ai principali collaboratori di Gattuso e il 15% agli altri”.