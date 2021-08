RAI – Rinnovo Insigne, nessun incontro tra il Napoli e l’agente a Castel di Sangro

A causa della positività al Covid-19 di Filippo Costa il Napoli è nella bolla al ritiro di Castel di Sangro, quindi non potrà ricevere visite, come quella dei vari agenti. Secondo quanto riferito da Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato della RAI, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, al momento non ci sarebbero stati contatti tra l’agente di Insigne e la dirigenza del Napoli. É possibile che a breve Insigne incontri il presidente De Laurentiis, ma senza la presenza di alcun assistente legale. Un summit interlocutorio per capire le volontà delle parti potrebbe esserci, ma questo soltanto al rientro dal ritiro.