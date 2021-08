RAI – Sampdoria-Petagna, operazione saltata per il volere del Napoli

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Andrea Petagna sta riflettendo fino a un certo punto. Ieri l’operazione è saltata non per il volere del ragazzo ma per il Napoli. Quel gol ha cambiato tutto, anche nelle gerarchie mentali di Spalletti. Ieri pomeriggio un dirigente della Sampdoria mi ha detto che stavano mandando le carte. Si parlava addirittura di scrivere i documenti. E questo non può riguardare il giocatore, ma il Napoli. La società ci ha ripensato. Solo perchè Spalletti ha cambiato idea o perchè sono cambiate le condizioni dell’affare? Ieri mi hanno anche detto che ci sono stati attimi di tensione tra le due società. La Sampdoria ora sta virando su due alternative: Keità Balde e Haris Seferovic”.