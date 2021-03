RAI – Sarri verrebbe a Napoli, ma non è stato chiamato: contatti confermati con Fonseca

Ciro Venerato, giornalista Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli; “Ripresa del Napoli? Gattuso sa che non è colpa sua. Ha dovuto fare a meno di 12 giocatori per due mesi. Oggi, gli stessi che dicono che il Napoli deve avere dei rimpianti, sono gli stessi che hanno detto a Giuntoli di aver fatto un mercato mediocre. Il Napoli ha un’ottima rosa, non pari ad Inter e Juventus. Poi c’è chi riesce a mettere bene in campo una squadra, colmando il gap. Purtroppo Gattuso è stato sfortunato. Il Napoli per me è superiore al Milan e poteva stare tranquillamente al secondo posto. Io sarei molto felice se Gattuso restasse a Napoli. Sono molto affezionato a lui, nonostante degli errori. Infatti a me la coppia Bakayoko-Fabian, non mi è mai piaciuta. Mertens sta recuperando. Per recuperare un giocatore importante, devi farlo giocare. Futuro? Ci sono delle idee, non dei casting. L’unica certezza è che il Napoli non ha ancora scelto l’allenatore. Non è solo il Napoli ma anche altre squadre cercano altri allenatori. Anche la Fiorentina, la Roma, la Lazio, la Juve, cercano un allenatore. Inzaghi è un ragazzo d’oro. Un allenatore che mi piace moltissimo. Senza covid la Lazio avrebbe vinto lo scudetto l’anno scorso. La Lazio giocava un calcio bellissimo. L’Inter vince ma raramente ruba l’occhio. Inzaghi è bravo. Mi sembra strano che Paratici non abbia pensato a lui prima di Pirlo. De Laurentiis puntò a lui tre anni fa. Lui ci è rimasto male perché pensava di rinnovare prima e sperava che Lotito gli offrisse più soldi. Ha fatto un lavoro strepitoso. Se De Laurentiis sta pensando a lui, sta pensando ad un profilo importante. E’ pronto per una piazza importante. Fonseca? L’ultimo contatto del Napoli con l’entourage italiano di Fonseca è stato venerdì. I colloqui ci sono. Si è discusso del futuro di Fonseca. Sarri? Ad oggi mi sembra che ci sia calma piatta. Maurizio non ha ricevuto telefonate. Il Napoli non lo ha mai chiamato da quando lui ha dato disponibilità. Sarri sarebbe disposto a venire a Napoli ma non è stato chiamato. Lui vuole tornare ad allenare. Ha capito che ha sbagliato ad accettare la Juve. Si sente pronto. Lui voleva cambiare l’ambiente Juve ma non è successo. Forse è ancora presto per una telefonata di De Laurentiis. Potrebbe anche essere la rosa del Napoli a non convincere De Laurentiis per un Sarri 2″.