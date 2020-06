RAI Sport, Pasqual: “Gattuso domani non vorrà lasciare spazi alla Juve. Bernardeschi al Napoli farebbe bene”

Manuel Pasqual, ex terzino e oggi commentatore tecnico di Rai Sport, è intervenuto nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Napoli-Inter? Lasciare il possesso ai nerazzurri, aspettare che si scoprissero e colpirli in contropiede è stata la linea tenuta sia all’andata che al ritorno. Ripetere lo stesso canovaccio domani sera? Penso che Gattuso non vorrà lasciare spazi. All’andata ha lasciato all’Inter il pallone ai tre difensori, l’altra sera hanno lasciato più spazio ai centrocampisti e qualche problemino l’hanno accusato. Bernardeschi al Napoli in cambio di Milik? Dipende dalla struttura tattica, alla Juve ha fatto molto bene da esterno, mentre al Napoli giocherebbe largo a destra in un ruolo dove c’è Politano e dove c’è da capire quale sarà il destino di Callejon. Però il Napoli ha bisogno di due giocatori importanti per ruolo, e potrebbe far bene“.