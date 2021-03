RAI – Vari club interessati a Gattuso, c’è anche la Roma. Al Napoli piace Fonseca, attenzionato Simone Inzaghi

Ciro Venerato, giornalista della Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “So per certo che Gattuso è nei radar di Sampdoria, Fiorentina, Roma e Wolverhampton in Premier. La prestazione del Napoli a Roma ha colpito Tiago Pinto. Gattuso lavora bene con i big e con i giovani, i senatori e i dirigenti della Roma avranno speso buone parole per lui. Qualcuno sta scoprendo Gattuso in primavera, per fortuna non noi. Gattuso andrà via a fine stagione. Se Gattuso andasse alla Roma, Hysaj sarebbe un giocatore gradito. In questo momento deve ancora trovare una squadra l’albanese ma sicuramente il suo agente lavorerà e si informerà su dove andare Gattuso, perché sa che è un giocatore gradito e che con lui giocherebbe. Paulo Fonseca piace da sempre al Napoli, non è mai uscito dai radar azzurri, l’ultimo contatto è avvenuto due settimane fa tra le parti. Poi resistono anche altri nomi come Juric, Italiani e gli altri. Sarri? Al momento ci sono dei pro e dei contro nel Napoli per il ritorno di Sarri. I ritorni non sempre portano bene però il gioco di Sarri è sempre piaciuto al Napoli. Le qualità tecniche del Napoli non sono adattissime alle idee di gioco di Sarri, penso a Lozano e ad Osimhen. Inzaghi? Simone è attenzionato. De Laurentiis ci pensa bene prima di fare uno sgarbo a Lotito. Inzaghi chiede più soldi alla Lazio e Lotito gli darebbe un anno in più ma una cifra diversa da quella che lui si aspetta. Zaccagni? Non è mai stato lontano dal Napoli. Può giocare in più ruoli e non crea problemi al Napoli. E’ molto versatile e non creerebbe problemi al futuro allenatore. Maksimovic? Sarebbe svincolato e potrebbe andare all’Inter. Sicuramente Fali Ramadani ha fatto una chiacchiera con la dirigenza dell’Inter. E’ un nome che piace anche in Premier League e faccio il nome del West Ham. Fabian Ruiz? Ufficialmente ha fatto sapere che valuta Ruiz 60 milioni. Koulibaly? Se arriva l’offerta che chiede De Laurentiis, vicina ai 70 milioni e dintorni, potrebbe andare via. Koulibaly e Fabian sono i due big sacrificabili”.