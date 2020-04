RAI, Varriale: “Il Napoli ci penserà bene prima di lasciar partire Milik”

Enrico Varriale, vice direttore di Rai Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Non c’è chiarezza assoluta sull’andamento del virus e la scienza deve basarsi su quelle che sono le novità continue e i dati giornalieri. La riunione di domani tra i rappresentanti del calcio sarà molto importante, potrebbe portare ad una decisione interlocutoria. La situazione potrà cambiare ancora molto fino al 4 maggio. Il calcio italiano non si sta presentando unito ma con divaricazioni che in qualche caso sono dettate da situazioni personali. Questo non è un bene perché il protocollo elaborato dalla Federcalcio è molto complesso e oneroso ma servirebbe a non concludere prima la stagione e ad evitare il collasso economico. Il Governo non trova un interlocutore unico e quindi non può prendere una decisione, c’è molta incertezza. Calciomercato? In questo momento il calciomercato è l’ultima delle priorità per le società. Se il calcio riprenderà moltissime società di Serie A dovranno fare i conti per capire come restare a galla e non a quali giocatori puntare. In questo momento la voce dell’interesse della Juve per Milik ha fascino perché alla Juve c’è anche Sarri. La trattativa in corso non è ancora chiusa e credo che il Napoli prima di lasciarlo andare ci penserà due volte. Conoscendo le politiche del Napoli non credo che il giocatore sarà regalato, anzi sarà veduto a caro prezzo”.