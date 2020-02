RAI, Varriale: ”Il Napoli contro il Barcellona è stato perfetto in fase difensiva, meno in quella offensiva”

Enrico Varriale, vice direttore di Rai Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Il Napoli deve essere consapevole di avere affrontato a viso aperto una delle squadre più forti d’Europa. Il Napoli ieri è stato perfetto all’85% e non al 100%. Bravissimo in fase difensiva, perfetto, ma non lo è stato tanto in fase offensiva, soprattutto nel secondo tempo. Se fai il computo delle occasioni il Napoli avrebbe meritato di più, per questo il pareggio lascia l’amaro in bocca. Gattuso l’ha preparata benissimo. L’unica cosa che mi rammarico è il lavoro in fase offensiva quando la squadra saliva, spesso i napoletani tornavano indietro invece di avanzare rischiando la giocata, ma qualche rischio devi correrlo. Il Barcellona in casa non giocherà per il pareggio quindi il Napoli dovrà giocarsela. Per la gara di ritorno il Barcellona potrebbe recuperare gli esterni. Il Napoli deve fare un’impresa storica per riuscire a qualificarsi e a passare il turno. Busquets, che è uno degli uomini chiave del Barcellona, ha toccato meno palloni dei due centrali difensivi nel primo tempo. Sul gol blaugrana lo spagnolo è riuscito a far filtrare quel passaggio per Semedo. Callejon deve far gol quando si trova davanti alla porta, dispiace tanto per un giocatore della sua caratura”.