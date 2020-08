RAI, Varriale: “Napoli, i cicli sono fatti anche per finire, giusto rifondare adesso”

Enrico Varriale, vice direttore di Rai Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Con Ancelotti le cose a Napoli non sono andate come si credeva. Quello che non si è fatto del dopo Sarri, bisogna necessariamente farlo adesso. I cicli sono fatti per cominciare ma anche per finire. Ci sono molti giocatori che hanno perso la loro spinta propulsiva. Dopo tanti anni passati assieme, mi sembra anche giusto dividere le proprie strade. Il passaggio da Ancelotti a Gattuso ha accelerato una cosa che probabilmente sarebbe durata anche l’anno scorso. Pirlo? Cominciare da subito con una società che ha un solo obiettivo: vincere, non sarà facile. Penso si tratti di una soluzione per fare fronte a difficoltà economiche. La Juve deve fare riflessioni sul bilancio, ci sono giocatori avanti con gli anni. Ad oggi Pirlo non ha nessuna controprova perché non ha fatto gavetta come Gattuso, Inzaghi, Cannavaro. È una scommessa. Inter? L’Inter di Conte è destinata a vincere. L’accoppiata Conte-Marotta è indice di successo. L’Inter ha un progetto ben chiaro in testa e se riuscisse a vincere l’Europa League sarebbe un gran successo dopo tanti anni per il club, ed anche per il calcio italiano, che da tempo non vince un trofeo internazionale”.