RAI, Venerato: “Il club non paga gli stipendi da luglio, ecco perchè c’è malumore”

Non solo la sconfitta contro il Milan, la penalizzazione e la sconfitta a tavolino a causare malessere. In casa Napoli c’è anche un altro problema a cui far fronte, proprio non solo alla società partenopea. Il presidente, come riferisce il giornalista Ciro Venerato, non versa gli stipendi ai calciatori dal mese di luglio. L’esperto di mercato di RAI Sport ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dichiara: “Il club non paga gli stipendi da luglio. Il problema va oltre la sconfitta contro il Milan. Tutti gli stipendi saranno pagati entro dicembre. Le nuove norme della Lega lo consentono a causa del Covid”.