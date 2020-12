RAI, Venerato: “Il Napoli segue Zaccagni e Zappa, Osimhen rientrerà con la Lazio”

Ciro Venerato, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Per Gattuso parlano i numeri. Il Napoli lo scorso anno, con Gattuso in panchina, ha chiuso il girone di ritorno terzo. Ha una Coppa Italia in bacheca, eliminando Lazio, Inter e Juventus. Quest’anno ha 21 punti con un risultato in sospeso con la Juve. Rino non è assolutamente soddisfatto, conoscendolo. Lui vuole ancora di più. Gattuso va oltre il perfezionismo. Non si accontentava da giocatore e non lo fa da allenatore. Chiede al suo Napoli una mentalità vincente che fa la differenza. Vuole affrontare tutte le partite con lo stesso impeto. Non solo le partite della domenica ma anche quelle del giovedì, vuole tutti con gli occhi della tigre. La storia ci insegna che in Italia lo scudetto lo vince chi prende meno gol e non chi li segna. Osimhen non sarà convocato per la gara con la Sampdoria né sarà convocato per la gara con l’Inter. Sarà convocato nel match dell’Olimpico con la Lazio. Zaccagni? Giuntoli lo sta seguendo. Il giocatore ha delle valutazioni importanti. Non è l’unico. Il Napoli segue anche Zappa, un terzino importante”.