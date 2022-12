RAI, Venerato: “La Salernitana vuole Demme. Il Napoli non lo rimpiazzerebbe”

Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, ha parlato ai microfoni di 1 Station Radio:

“È concreto l’interesse per Demme della Salernitana, bisognerà capire i margini della possibile cessione. La Salernitana per convincerlo potrà optare eventualmente per la divisione dello stipendio allungandogli il contratto. Sarà necessario poi capire se sarà ingaggiato dalla Salernitana in prestito o a titolo definitivo. Sul tedesco c’è l’assoluto interesse del club granata, ma il Napoli non rimpiazzerà Diego. Ilic è stato valutato, ma non è ritenuto adatto per il gioco del Napoli, non potrebbe rimpiazzare Zielinski, resta solo un rumor di mercato”.