Ciro Venerato, esperto di mercato per RAI Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss durante la trasmissione ‘Radio Goal’ sul futuro dell’attaccante del Napoli. Ecco le sue parole:

“La Roma ha Dzeko, che non andrà via a gennaio, e Borja Mayoral che e stato preso dal Real Madrid in questa finestra di mercato. Inoltre le rispettive diplomazie di Napoli e Roma non sono al massimo dei rapporti.

Non ipotizzo nessuna risoluzione contrattuale di Milik col Napoli. Ad oggi la soluzione più probabile è che il Napoli trovi una sistemazione per Milik a gennaio, sperando che quest’ultimo accetti. Se non si dovesse trovare un accordo tra gli Azzurri e il bomber, ADL è disposto a procedere con le vie legali per il danno di immagine legato all’ammutinamento. Il Napoli è già stato chiaro con il suo entourage, minacciando di non tirare troppo la corda. Potrebbe esserci una causa milionaria”.