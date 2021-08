RAI – Youssof al Napoli solo in prestito con obbligo di riscatto

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato della RAI, a ‘Radio Goal’ su Radio Kiss Kiss Napoli ha dichiarato: “Il Napoli potrebbe prendere un terzino solo in prestito gratuito. I club di Reinildo, Olivera e Estupinian non sono disposti a darli in prestito. Centrocampo? Ci sono mediani che piacciono a Spalletti, ma ad oggi non si muovono. Al Napoli piace Youssouf del Saint Etienne che potrebbe arrivare solo in prestito con obbligo di riscatto. Se poi il Napoli incassasse 20 mln da qualche cessione si potrebbe tornare su Berge, Zakaria e Thorsby. Il Napoli non ha mai seguito Bakayoko che invece tornerà al Milan. Ieri Branca, che è il suo agente, sta definendo il prestito di Bakayoko in rossonero. Il Napoli non esclude che negli ultimi giorni di mercato si possa andare su qualche mediano. Se il Napoli vende Manolas e Ounas si andrà su un centrocampista a titolo definitivo e un terzino in prestito. Spalletti vuole Rugani perché lo conosce e crede che possa essere il partner ideale per Koulibaly, la Juve deve decidere se cedere Rugani o Dragusin ed al momento il secondo è vicino all’addio”.