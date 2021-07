Raiola: “Donnarumma, Verratti e Bernardeschi siamo orgogliosi di voi”

Tre assistiti sul tetto di Europa, Gianluigi Donnarumma, Marco Verratti e Federico Bernardeschi. E Mino Raiola, attraverso il suo profilo Instagram, celebra così i tre calciatori azzurri: “Poche persone hanno la possibilità di scrivere la storia. Voi siete riusciti a essere tra quelli. Siamo tutti orgogliosi di voi.

Avete fatto vedere che non bisogna mai smettere di sognare in grande. I sogni con la passione, l’impegno, il cuore e il giusto carattere si avverano. Voi siete la dimostrazione per tutto il Paese e per tutti i bambini che tutto è possibile. Il futuro è bello!”.