Raiola: “Ibrahimovic domani non sarà al raduno del Milan. Non è una questione di soldi, ma di stile”

Mino Raiola, agente di Zlatan Ibrahimovic, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport:

“Lunedì non credo sarà al raduno del Milan. Il rinnovo? Finché si tratta siamo già a un buon punto. Stiamo parlando. Non abbiamo ancora un accordo. Io credo non sia un problema economico, ma di convinzione e stile. Non penso che Elliott possa farne una questione di soldi. I matrimoni si fanno in due. Se Ibra non volesse rimanere non ci sarebbe una trattativa. Invece stiamo trattando.

Elliott deve fare delle scelte ben precise, diverse. Lo sa fare nel campo finanziario, deve imparare a farlo anche nel lato sportivo. Siamo in un momento sensibile della trattativa quindi non voglio dire altro. Se resto ottimista? Bisogna sempre essere ottimisti, non lavoro per creare problemi ma per trovare una soluzione”.