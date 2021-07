L’Italia è al quarto posto nel ranking Fifa dopo la vittoria ad Euro 2020. Grande scalata per gli Azzurri che erano al 20esimo posto a maggio 2018 quando è arrivato il c.t. Mancini ed erano risaliti fino al settimo posto prima dell’Europeo. L’Italia non era così in alto da marzo 2013, dopo l’Europeo del 2012. Restare nelle prime sette sarebbe importante in vista dei Mondiali per entrare in prima fascia.