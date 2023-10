Raspadori a Dazn: “Oggi vittoria importante, avere compagni come Kvaratskhelia aiuta”

Giacomo Raspadori ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match vinto dal Napoli contro il Verona. Di seguito le sue parole:

“Quella di oggi è la miglior risposta, Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Abbiamo dato il l 100%. E’ una vittoria importante, peccato per il gol subito. Avremmo potuto fare anche qualche gol in più. Ora dobbiamo pensare a martedi”.

Sulla scelta di Garcia di schierarlo titolare:

“Il mister fa scelte funzionali alla partita, siamo tutti collegati e cerchiamo di farci trovare pronti. Stiamo facendo tutto quello che serve per vincere, d’altronde giocare a calcio è la nostra passione. Compagni come Kvaratskhelia aiutano, è una delle cose importanti, così come giocare l’uno per l’altro e sacrificarsi.

Sulla Nazionale:

“Quando si indossa la maglia della nazionale, serva una mentalità vincente. Se riusciremo a mantenere questa mentalità, andremo sicuramente all’Europeo”.