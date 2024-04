Raspadori a DAZN: “Può essere una partita di svolta, ho una fortuna…”

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria contro il Monza: “E’ una delle mie caratteristiche mettermi sempre a disposizione, ho sempre lavorato allo stesso modo, quello che ho raggiunto l’ho ottenuto col lavoro, credo sia un aspetto importante in questo calcio moderno in cui capita più spesso di fare cambi a gara in corso. Dobbiamo essere lucidi e non è una partita a far cambiare tutto, abbiamo visto cosa serve per tornare a fare quello che è nelle nostre corde e nelle nostre qualità, può essere una partita di svolta, analizzando la differenza tra primo e secondo tempo dobbiamo avere la voglia di sacrificarsi che c’è stata soprattutto nei primi 20 minuti del secondo tempo. La mia polivalenza? E’ una cosa positiva, ti dà la possibilità di entrare a partita in corso e in più situazioni, penso sia un valore aggiunto, una fortuna, in alcune situazioni per caratteristiche non essendo messo in situazioni ideali non riesci a essere al 100% te stesso, ma credo sia una fortuna poter ricoprire più ruoli. Lavoro ogni giorno pensando al presente e al quotidiano, si può sempre migliorare, lavoro per essere al 100%, la continuità nel minutaggio può aiutare a ritrovare il 100% ma sono convinto che nel quotidiano si possa lavorare e avere la giusta energia per essere al 100% anche non essendo 90 minuti in campo. Record di velocità nel fare gol in soli 21 secondi? Non ho realizzato che fossero così pochi secondi, sono felice!”