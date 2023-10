Raspadori alla RAI: “”Dobbiamo essere soddisfatti della reazione”

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “La Domenica Sportiva” sulla Rai dopo il pareggio contro il Milan: “L’anima del Napoli? E’ quella dei primi 15 minuti e del secondo tempo. Non era facile recuperare una squadra come il Milan e siamo contenti di quello che abbiamo ottenuto. Cosa è successo nel primo tempo? Mentalmente eravamo in partita, abbiamo avuto qualche difficoltà nell’andarli a prendere, poi nello spogliatoio ci siamo riorganizzati tatticamente ed è stata una mossa decisiva per recuperare. Nel secondo tempo abbiamo avuto netto controllo della partita e anche nei primi 15 minuti di gioco abbiamo giocato bene, ci sono state solo alcune difficoltà sulle distanze, ma se riusciamo ad avere volontà e continuità come nel secondo tempo, allora faremo l’ultimo, piccolo, step per raggiungere il livello che vogliamo. Sicuramente, in diverse situazioni, non abbiamo avuto la pulizia tecnica che avremmo potuto esprimere, però credo che siamo sulla strada giusta e stiamo lavorando ogni giorno per vincere le partite. Col Milan, potevamo anche vincere la partita con episodi favorevoli, dobbiamo essere soddisfatti della reazione”.