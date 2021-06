Raspadori, l’agente: “L’Europeo corona il suo percorso, Napoli? Bisogna parlare col Sassuolo”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Fausto Pari, agente Raspadori: “Ancelotti? Nel periodo di Ancelotti ci fu un ammutinamento della squadra, quindi ci furono anche fattori esterni. Ancelotti è un grande allenatore, ci sono state delle piazze in cui ha fatto bene ed altre in cui ha fatto male. Il Napoli deve vincere, perché ha la rosa per puntare a vincere. Raspadori convocato per gli Europei? E’ la coronazione di un percorso che ha fatto, è stata una sorpresa ben accetta. Ha delle qualità che non tutti hanno. La sua forza è la testa, ragiona da attaccante maturo, è un ragazzino ‘vecchio’, uno con la testa sulle spalle. Non ha neanche un tatuaggio (ride ndr). Mancini conosce benissimo le qualità dei suoi calciatori. Raspadori-Napoli? Dovete parlare con il Sassuolo”.