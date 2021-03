Rastelli: “Mertens ha personalità, è un punto di riferimento per il Napoli”

Massimo Rastelli, allenatore ed ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli ha fatto una partita molto convincente con il Benevento. Spero possano ritrovare la giusta condizione e la giusta serenità. Mertens è bravissimo a giocare tra le linee. Il Napoli era abituato ad un certo tipo di gioco, quindi perdendo un giocatore come Mertens, sono cambiate tante cose. Lui in campo si fa sentire, ha personalità. E’ un punto di riferimento. La squadra aveva bisogno di lui. Adesso comincia un ciclo importante. Sarebbe importante per Gattuso recuperare tutti i giocatori, mantenendo l’ossatura dei titolari”.