Real Madrid, Ancelotti: “Rudi Garcia? Ha le sue idee, ma ha bisogno di tempo”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio 1 Rai: “Garcia ha le difficoltà che hanno tutti gli allenatori, se non vinci ti mandano via. Il Napoli ha preso un allenatore che ha le proprie idee e ha bisogno di un po’ di tempo per farle sviluppare alla squadra sul campo. E’ serio, capace, professionale, è solo una questione di tempo, ha mantenuto la stessa struttura, ha perso solo Kim, ha preso Natan. Il Napoli tornerà a essere competitivo in campionato. Questione scommesse? La considero proprio una leggerezza individuale, coinvolgere tutto il calcio italiano mi sembra esagerato. La ludopatia è una malattia, questi ragazzi vanno curati. La giustizia dovrà fare il suo corso, ma mi sembra una leggerezza di ragazzi che hanno infranto una regola sportiva abbastanza chiara: non si può scommettere. Per chi fa questo lavoro, è molto chiaro. Si viene avvisati prima di ogni stagione in tutti i paesi che è un gioco proibito. La responsabilità che hanno oggi i giovani calciatori è diversa da quello che avevo io. Adesso il giovane calciatore ha dietro di sé tutta una struttura tra familiari e agenti che gestisce la carriera. Per tutti loro la responsabilità aumenta. Comunque la maggior parte di loro è composta da ragazzi seri, professionali, che sanno bene quali sono le regole da rispettare. Serie A? Non mi ha sorpreso la ripresa del Milan dopo la sconfitta nel derby. Il Milan ha fatto un’ottima campagna acquisti, ha preso giocatori di esperienza come Pulisic, Loftus-Cheek, ha preso giovani interessanti. Il Milan, a parte il derby, sta facendo bene, anche in Europa. Per lo scudetto oltre all’Inter ci sono da mettere dentro anche il Napoli e la Juve, che senza coppe può dire la sua. Io sulla panchina del Brasile? Ci sono molte chiacchiere, in questo momento sto benissimo al Real Madrid. Abbiamo iniziato bene la stagione e speriamo di finirla meglio”.