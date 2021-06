Real Madrid, Ancelotti: “Torno con più esperienza dopo Bayern, Napoli ed Everton”

Carlo Ancelotti, nuovo allenatore del Real Madrid, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club: “L’esperienza è importante, ma ci vogliono entusiasmo e passione. Io ora ne ho di più dopo le esperienze in Germania col Bayern Monaco, in Italia col Napoli e in Inghilterra con l’Everton. Quando venni la prima volta portai quattro calciatori del Castilla in prima squadra, credo che il mix tra gioventù ed esperienza ha fatto sì che i risultati arrivassero. E voglio che accada ancora. Chiunque lavori o giochi qui ha una grande responsabilità: allenare o giocare nella miglior squadra al mondo. Dobbiamo ricordarlo tutti”.