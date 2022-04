Real Madrid-Chelsea 2-3, Modric e Benzema trascinano la squadra di Ancelotti in semifinale

Una spettacolare notte di Champions League, di quelle che ci ricordano che sport fantastico sia il calcio, permette al Real Madrid di staccare il pass per le semifinali, contro un Chelsea che abdica, ma a testa altissima. La squadra di Tuchel, che sembrava avere pochissime chances di rimonta dopo la sconfitta per 3-1 dell’andata a Londra, disputa una gara encomiabile per corsa, intensità e qualità e accarezza il sogno di un incredibile ribaltone, finendo però per inchinarsi ai tempi supplementari. Menzione d’onore per le mosse di Ancelotti, che con gli ingressi di Camavinga e Rodrygo ha dato la scossa decisiva alla sua squadra, dove a spiccare più di tutti è però Luka Modric, autore dell’ennesima prova da fuoriclasse assoluto della sua carriera.