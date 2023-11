Real Madrid-Napoli, previsti più 3.800 tifosi azzurri: il dato

Il Corriere dello Sport si è soffermato sul numero di tifosi del Napoli che seguiranno la squadra azzurra a Madrid contro il Real Madrid al Bernabeu per la gara valida per la quinta giornata di Champions League: “Una partita non può vivere esclusivamente delle sensazioni di pancia, anzi le ignora e questa due giorni d’evasione ha mille ragioni, sono fondamentalmente quelle di sempre, che inducono a crederci ancor prima di ritrovarsi in Avenida de Brasil e di avviarsi poi verso quel teatro che aprirà i propri cancelli alle 19. E poi, prevedere perché? Nel chiacchiericcio tra la gente, quei 3.800 tifosi che sono dotati di biglietto sarebbero già cresciuti, in maniera palpabile, e c’è chi sospetta che si possa persino abbattere – senza avere la possibilità di conteggiare, però – il muro dei cinquemila: sarà per questo, o semplice per cautela, che il Napoli s’è speso ed ha suggerito di “non indossare sciarpe o maglie, né di utilizzare bandiere, per chi avrà trovato posto in un settore del Bernabeu che non sia quello ospite”.