Real Madrid, Reinier si presenta in lacrime: “Darò la vita per la squadra. Realizzato un sogno”

Jesus Reinier, nuovo giocatore del Real Madrid, si è presentato oggi in coferenza stampa dallo stadio Bernabeu: “Sto realizzando un sogno. Sono molto felice di questa opportunità. Sono contento di come sono stato accolto e sono felice di lavorare con questi giocatori. Sono sicuro che faremo grandi cose in campo. Darò la mia vita per questo club – ha dichiarato senza farsi sfuggire una lacrima di gioia – E’ stata una felicità incredibile quando mio padre mi ha chiamato nel ero al Mondiale per Clube non potevo rispondere. Ho iniziato a piangere di felicità”.