Real Sociedad, Imanol: “David Silva? Tenuto fuori precauzionalmente. Credo che a Napoli ci sarà”

Annunciato nella formazione titolare, David Silva non è sceso in campo contro l’Alaves. Colpa di un risentimento muscolare alla coscia sinistra durante il riscaldamento. Precauzionalmente è stato tenuto fuori visto l’importante sfida che dovrà affrontare la Real Sociedad giovedì contro il Napoli in Europa League. Nelle prossime ore lo spagnolo si sottoporrà ad ulteriori test per capire se potrà far parte del match.

Sul tema è intervenuto il tecnico Imanol Alguacil.

“Aveva ottime sensazioni, si conosce molto bene, ha molta esperienza e si è detto pronto per giocare, ma nel riscaldamento non s’è sentito a suo agio e abbiamo deciso di non rischiare e di aspettare giovedì. Credo che sarà a Napoli, dopo non aver voluto rischiare. Oyarzabal? Forse si rischierebbe troppo, vediamo”.