Real Sociedad-Napoli 0-1, le pagelle di IamNaples: Politano decide il match. Koulibaly sontuoso

Un Napoli corsaro batte 0-1 la Real Sociedad con la rete di Politano e recupera la sconfitta patita in casa contro l’AZ. Ecco le pagelle di IamNaples:

Ospina 6,5: Dà sicurezza a tutto il reparto con un paio di uscite molto importanti in entrambe le frazioni di gioco. Compie una gran parata su Portu al 66′.

Hysaj 6,5: Ritorna sulla propria fascia di competenza e si nota subito. Entra anche nell’azione del goal decisivo di Politano.

Maksimovic 6,5: Preciso, diligente, attento e tenace. Ottima partita per il centrale.

Koulibaly 7: Se una settima fa fu in assoluto il peggiore in campo, questa sera è in assoluto il migliore. Una diga, vince tutti i contrasti. Recupera anche le piccole sbavature dei suoi compagni.

Mario Rui 6,5: Un po’ più bloccato rispetto al solito, ma il portoghese fornisce la solita prestazione che va oltre la sufficienza.

Demme 6: Il primo tempo ha qualche difficoltà perché non riesce a trovare le distanze con Bakayoko. Con il passare dei minuti si scioglie e si concede anche qualche allungo in attacco. (Dal 88′ Fabiàn s.v.)

Bakayoko 6: Stringe poco la posizione con Demme. Nella ripresa ritorna ai suoi livelli. E’ il suo l’appoggio per Politano nell’azione del goal. Si perde Portu nell’unica azione, realmente, pericolosa dei padroni di casa.

Politano 7: Aiuta tantissimo Hysaj in fase difensiva e in attacco realizza strappi importanti. E’ tra quelli più in forma tra le fila del Napoli e decide il match, con un po’ di fortuna, con un gran tiro da fuori. (Dal 60′ Di Lorenzo 6: Gioca come quarto a destra di centrocampo, ci mette un po’ per capire dove posizionarsi ma riesce a dare il suo contributo in fase di copertura).

Lobotka 5,5: Schierato in un ruolo non suo , cerca di fare il suo meglio. Si abbassa per fare il vertice alto del centrocampo in fase di possesso palla, ma la sua gara è un po’anonima. (Dal 60′ Mertens 6: Lega il gioco, copre quando c’è da coprire e cerca di mandare in porta i velocisti Osimhen e Lozano).

Insigne 6: Sfiora subito il goal al 7′ con un tiro a giro. Si accentra e gestisce il possesso palla per gli azzurri. Dà il via anche all’azione del goal sfiorato da Mario Rui. Sfortunato esce al 20′ per infortunio. (Dal 20’Lozano 6,5: E’ un altro giocatore. In fase offensiva punta i propri avversari e ci regala qualche dribbling importante. E’ fantastico nelle coperture preventive e nei raddoppi. Pressa fino all’ultimo secondo del match).

Petagna 6: Ci mette impegno, fa a sportellate e manda in porta Mario Rui con un bellissimo assist. (Dal 60′ Osimhen 5: Ha sempre una gran voglia di spaccare il mondo e questa voglia deve cercare di dosarla perché la potenza è nulla senza il controllo. Evitabilissimi, soprattutto il primo, i due gialli).

Gattuso 6,5: Fa turnover, cambiando sette uomini rispetto alla vittoria di Benevento. Rischia Lobotka trequartista per cercare di rubare un po’ di possesso palla alla Sociedad e fino all’infortunio di Insigne ci riesce anche. La squadra capisce quando c’è da soffrire e quando c’è da pungere. Vittoria fondamentale sia per la qualificazione che per il futuro prossimo degli azzurri.

DI WILLIAM SCUOTTO