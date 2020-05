Recovery Fund: 172 miliardi a Italia, 82 sono a fondo perduto. Conte: “Si va nella giusta direzione”

La Commissione europea ha messo sul tavolo la sua proposta per la ripresa economica. La presidente Ursula von der Leyen ha annunciato un Recovery Fund da 750 miliardi di euro, di cui oltre la metà saranno a fondo perduto. Infatti 500 miliardi verranno stanziati sotto forma di sovvenzioni mentre altri 250 miliardi saranno messi in campo in qualità di prestiti. Al nostro Paese spetteranno 172,7 miliardi di euro, di cui 81,807 miliardi sarebbero versati come sussidi e 90,938 miliardi come prestiti. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha subito commentato: “Ottimo segnale da Bruxelles, va proprio nella direzione indicata dall’Italia. Siamo stati descritti come visionari perché ci abbiamo creduto dall’inizio. 500 mld a fondo perduto e 250 di prestiti sono una cifra adeguata. Ora acceleriamo sul negoziato e liberiamo presto le risorse”.

fonte: fanpage.it