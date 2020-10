Reggiana, il ds Tosi: “Salernitana società peggiore, ben lontana dalla lealtà sportiva. Siamo avviliti”

Doriano Tosi, direttore sportivo della Reggiana, ha parlato in merito alla sconfitta a tavolino della propria squadra. Il club emiliano aveva troppi casi di coronavirus, ma avendo già usufruito del ‘jolly’, ha perso 3-0 contro la Salernitana senza scendere in campo. E le parole del ds sono rivolti proprio verso il club di Lotito ai microfoni di Gianlucadimarzio.com:

“Siamo avviliti, amareggiati, proviamo ogni sentimento negativo possibile in questo momento. Abbiamo subito un’ingiustizia che non ha eguali, credetemi. Dalla Salernitana alle istituzioni, tutti hanno fatto finta di niente, ignorando volontariamente la situazione di emergenza, per usare un eufemismo, che stiamo vivendo. Da persone per bene, ingenue e oneste, ne usciamo vergognosamente perdenti. Il consiglio direttivo della Lega B se n’è lavato le mani. In questa faccenda ci è capitata la cosa peggiore: la Salernitana pensa solo ai propri interessi che sono ben lontani dalla lealtà sportiva. Che facessero un campionato a parte con i loro bei valori di lealtà e correttezza. Per la prossima partita sono preoccupatissimo avendo solo sei giocatori a disposizione: il protocollo è assurdo e questa situazione è un’ingiustizia incredibile. Da oggi in poi ci comporteremo come ha fatto la Salernitana”.