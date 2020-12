Reina, il padre: “Pepe è grato al Napoli, per lui domenica sarà una sfida emozionante”

Miguel Reina, papà di Pepe, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: “Per Pepe sarà senza dubbio una grande emozione affrontare il Napoli domenica sera. Ha trascorso a Napoli degli anni molto importanti della sua carriera. E’ riconoscente alla città, alla gente, al club. Adesso è alla Lazio, è concentrato però sentirà molto l’emozione per questa partita. Pepe è eccitato per il percorso Champions della Lazio: come tutti sanno, il club biancoceleste ha centrato gli ottavi di finale della massima competizione europea dopo molti anni. E’ felice di poter continuare il percorso europeo, pur consapevole del fatto che dovrà vedersela con una squadra fortissima come il Bayern Monaco. Però nel calcio nulla è impossibile, vediamo cosa riserverà questa gara con i tedeschi e magari con con un pizzico di fortuna riusciranno anche a passare il turno. Il Napoli, invece, in Europa League affronterà il Granada: con tutto il rispetto per il calcio spagnolo e per quello italiano, dal mio punto di vista gli azzurri sono in questo momento superiori. Spero che non se la prendano i tifosi del Granada… Ma, tenendo conto del gioco, della determinazione e delle soluzioni di entrambe le squadre senza alcun dubbio per me il Napoli è chiaramente favorito”.