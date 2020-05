Reina posta le foto delle proteste in Spagna contro il lockdown. Un rapper: “Sei un fascista!”

Pepe Reina, portiere del Milan ma attualmente in prestito all’Aston Villa, ha espresso il suo sostegno alla manifestazione di protesta contro il governo spagnolo per la gestione della pandemia indetta da Vox, che ha paralizzato il traffico a Madrid e dintorni, postando su Twitter foto delle auto e dei motorini in fila con la bandiera della Spagna: “Bene, mi sembra che la gente sia scesa in strada, giusto? #democrazia #unitisiamopiùforti”. Un messaggio, quello di Reina, che non è piaciuto al noto rapper Nega della crew Los Chikos del Mai’z che lo ha attaccato duramente: “Guarda che sei uno str… anche in nazionale pensavi di essere super simpatico ed eri solo imbarazzante. E oh, sorpresa, alla fine è stato confermato che eri uno str… Il più str… Fascista di m…”. Immediata la replica di Reina: “Meno lezioni di dignità, campione”.

Fonte: AlfredoPedullà