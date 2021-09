Reja: “L’entusiasmo del Napoli è giusto, vedremo il vero livello degli azzurri contro la Fiorentina”

Quasi tutto bene, a tratti anche benissimo, per il Milan, che chiude in vantaggio sul risultato di 1-0 il primo tempo della sfida contro l’Atlético Madrid. Decide, per ora, la rete siglata al ventesimo da Rafael Leao, migliore in campo insieme a Brahim Diaz che il gol gliel’ha apparecchiato. Complica tutto, invece, l’espulsione di Franck Kessié: già ammonito, l’ivoriano entra duro su Llorente, colpendo pallone e piede. Cakir gli sventola il secondo giallo, il Diavolo dovrà difendere con un uomo in meno il vantaggio per il resto della partita.