Renica critica Giuntoli: “Ha portato tanti giocatori non da Napoli. Gattuso? Ha ragione”

Ai microfoni di Tmw ha parlato cosi l’ex azzurro Alessandro Renica. Ecco le sue parole:

“E’ difficile dar torto a Rino, sono d’accordo con lui ed è anche una vicenda che seguo molto. Chi lo critica non capisce le difficoltà di quest’anno: è un campionato anomalo, sono tre mesi che gioca senza punta e con tanti giocatori fuori forma. Sta montando una polemica distruttiva e non mi piace. E’ alimentata da persone che non analizzano. Non ho letto critiche costruttive, qualcuno è arrivato ad eccessi insopportabili perchè non si vuol capire ciò che accade. Bisogna mantenere la barra dritta e forse anche il presidente è èure lui un po’ in confusione. Anche perchè aggiungo: il Napoli è dentro a tutti gli obiettivi. Certo, qualche prestazione non è stata all’altezza ma ci sono dei motivi e quando verranno recuperati tutti, è una squadra che può arrivare in alto e se la giocherà”.

Giuntoli? “Deve essere criticato: lui ha portato giocatori che non hanno aiutato nel momento del bisogno, il Napoli. Perché non sono da Napoli, guardando le loro prestazioni. Se è vero che sono stati spesi tanti soldi per alcuni giocatori allora lo sguardo non è da obiettivi del Napoli, perché non sono da Napoli a differenza di quelli presi da Benitez o Marino o chi lo ha preceduto. Giuntoli è molto criticabile”.