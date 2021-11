Renica: “Il Napoli ha patito le fatiche di Europa League, Osimhen ha sofferto la marcatura di Gunter”

Alessandro Renica, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Il bello del Calcio”, su Canale 8: “Sicuramente il Napoli ha patito le fatiche di Europa League, ma anche Osimhen che poteva essere determinante ieri ha sofferto la marcatura di Gunter. Il nigeriano forse non è stato servito come si deve dai suoi compagni, il Verona è una squadra che alzava il baricentro e andava a pressare: ha ricevuto troppi palloni addosso ma è stato limitato bene. Il calciatore azzurro doveva ricercare alcuni movimenti come quello che ha portato al rigore contro la Fiorentina. Un’altra cosa che non mi è piaciuta è la posizione di Zielinski, che non ha mai provato a scambiarsi di posizione con l’attaccante. Terzo punto, i cambi non hanno inciso come dovevano: ai veronesi mancavano Ilic e Lazovic, quando è entrato Lozano si erano create un paio di situazioni per puntare il terzino avversario. Non ho visto nel messicano la voglia di mettere a disposizione le qualità a sua disposizione per vincere la partita. Arbitri? Secondo me il rigore Gunter-Osimhen c’è, è clamoroso. Insigne? Non mi piace la gestione della situazione, i panni sporchi vanno lavati in famiglia. Una squadra che vuole vincere, comunque, dovrebbe trattenere i suoi elementi migliori”.