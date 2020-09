Renica: “Koulibaly se resta è una garanzia. Napoli da Champions”

Alessandro Renica, ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte:

“Cessione Koulibaly? Teoricamente ci perde molto, ma se il ragazzo non è motivato a rimanere a Napoli allora il discorso cambia. Sul giocatore però non si discute, è un giocatore importante che se decidesse di restare sarebbe una garanzia. Se fossi l’allenatore del Napoli chiederei di tenerlo? Sì, soprattutto se il ragazzo è convinto”.

GRIGLIA SCUDETTO – “Portiere uomo aggiunto nella manovra? Pirlo non dice niente di nuovo, anche Sacchi aveva già in studio queste cose. Conta quello che dice il campo, nel calcio non si inventa niente. Per la Juventus magari questa impostazione va bene, per altre squadre no. Griglia di campionato? Juventus, Napoli, Milan e Inter sono a pieno titolo quelle che possono andare in Champions, bisognerà però vedere le prime giornate di campionato e la qualità dei giocatori. Ora è prematuro parlarne, vedremo”.