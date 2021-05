Renica: “Mandare via Gattuso sarebbe rischioso. Il Milan merita la Champions più della Juve”

“Chi manderà via Gattuso, dovrà prendersi le proprie responsabilità. Ingaggiare un altro allenatore sarebbe un rischio per il Napoli. Auspico la qualificazione in Champions del Milan, lo merita di più rispetto alla Juventus”. L’ha detto oggi ai microfoni di Radio Crc, nel corso di ‘Arena Maradona’, l’ex difensore del Napoli Alessandro Renica. “Spero in un riavvicinamento tra De Laurentiis e Gattuso – ha detto Renica a Radio Crc – tra persone intelligenti i margini ci sono sempre. Gattuso conquisterà la Champions. Sono fiducioso in vista dell’impegno contro il Verona. Secondo me il Napoli non sbaglierà il colpo”. In lizza per la Champions ci sono anche Milan e Juve. “Vorrei che a centrare l’obiettivo fosse il Milan – ha detto Renica a Radio Crc – lo merita molto di più rispetto alla Juve”. Tornando al futuro del Napoli, Renica ha affermato che “Sarebbe opportuno confermare Gattuso, anche perché affidarsi a un nuovo allenatore sarebbe un rischio. Con Rino si andrebbe nel segno della continuità. Per quanto riguarda il mercato, non mi aspetto tante cessioni. L’unico veramente insostituibile è Kalidou Koulibaly”. Renica, inoltre, ha detto di non credere all’ipotesi Allegri. “Guadagna troppo – ha detto Renica a Radio Crc – e il Napoli non è un club che butta via i soldi”. Infine un pensiero tra la querelle tra Cairo e Immobile. “Sto con Ciro – ha detto Renica a Radio Crc – un calciatore deve scendere in campo sempre per vincere al di là della presenza o meno di obiettivi di classifica da raggiungere”.