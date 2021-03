Renica: “Parole di Van Basten? Quello Scudetto lo vincemmo meritatamente”

Alessandro Renica, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Le parole di Van Basten? Non accetto lezioni da loro. Non dovrebbero parlare di furto loro che a Bergamo rubarono una Coppa Italia. Loro ne hanno combinate di cotte e di crude ma avevano il potere dei Media. Moneta ad Alemao così come a me a Pisa andavano puniti. Quello Scudetto lo vincemmo meritatamente anche se non giocammo benissimo quell’anno”.