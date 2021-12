Renica: “Spalletti un po’ troppo nervoso, qualcosa non lo lascia tranquillo”

Nel corso della trasmissione “Il Bello del Calcio” su Canale 8 l’ex calciatore azzurro Alessandro Renica ha analizzato l’attuale momento del Napoli di Luciano Spalletti: “La fortuna è cieca, ma la sfiga col Napoli ci sta vedendo benissimo. Erano anni che non vedevo gol come quello di Cutrone. Detto questo Spalletti sta dimostrando di essere un po’ troppo nervoso. Tre espulsioni sono tante, vuol dire che c’è qualcosa che non lo lascia tranquillo. A mio avviso sta facendo dei danni perché uno della sua esperienza sa benissimo quanto è importante la sua presenza. Un’altra cosa che non mi è piaciuta con l’Empoli è stata la gestione degli infortunati“.