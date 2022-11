Repubblica – Albania-Italia, la probabile formazione: titolari Di Lorenzo e Raspadori

La Repubblica ha fornito le ultime novità di formazione dell’Italia nell’amichevole in cui sfiderà l’Albania: “Visto che il calendario impone lo stesso alla Nazionale di Mancini il supplizio di due test amichevoli abbastanza insignificanti, per giunta da disputare entrambi in trasferta: stasera contro l’Albania e domenica in Austria. A rallegrare almeno un po’ la atmosfera c’è però la massiccia presenza tra gli azzurri dei giocatori del Napoli, con Di Lorenzo, Raspadori e forse pure Meret candidati per un posto tra i titolari, mentre Politano dovrebbe subentrare a gara in corso dalla panchina”.

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Scalvini, Bonucci, Bastoni; Di Lorenzo, Tonali, Verratti, Dimarco; Zaniolo, Grifo; Raspadori.