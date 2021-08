Repubblica – Ammutinamento, dopo Hysaj tocca ad Allan

Dopo Hysaj adesso tocca ad Allan. Proseguono i risvolti giuridici riguardo all’ammutinamento di quasi due anni fa quando i giocatori del Napoli, al termine del match di Champions contro il Salisburgo, si rifiutarono di andare in ritiro. Come si legge sull’edizione odierna di Repubblica, il centrocampista dell’Everton viene citato due volte dal club partenopeo: per la reazione collettiva, di cui fu uno dei protagonisti, e per lo scontro personale con il vicepresidente Edoardo De Laurentiis. Il giocatore quindi non rischierebbe una ma due multe per un ammontare di 160mila euro