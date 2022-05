Repubblica – Ammutinamento, dopo l’addio ci sarà una multa per Insigne

L’edizione di oggi di Repubblica scrive di Lorenzo Insigne e della maxi-multa che riceverà dal Napoli per il caso ammutinamento:

“La stretta di mano di domani sera tra De Laurentiis e Insigne, infatti, non farà scivolare nel dimenticatoio la brutta pagina dell’ammutinamento del 5 novembre 2019. Il presidente ha infatti fatto causa alla maggior parte dei giocatori che da allora sono andati via dal Napoli e la stessa sorte toccherà al capitano, per il quale la società chiederà in tribunale una maxi multa. La storia avrebbe avuto un epilogo forse diverso se il numero 10 della Nazionale non avesse aspettato la scadenza del suo contratto per passare -a parametro zero- a Toronto. Nel calcio moderno comanda il business, non i sentimenti. Ma con rare eccezioni”.