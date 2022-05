Repubblica – Bonus a Osimhen, contro lo Spezia possibile quello per i gol segnati

Il quotidiano di Repubblica scrive dei bonus presenti nel contratto di Victor Osimhen. Dopo aver raggiunto quello della qualificazione in Champions, c’è quello per i gol segnati:

“Ai 4 milioni netti del suo stipendio annuo pattuito con il Napoli (più i 900 mila euro lordi per la cessione dei diritti di immagine al club e gli introiti extra garantiti dal suo contratto personale di sponsorizzazione con la Nike, valido fino al 31 luglio 2023) il centravanti nigeriano ha aggiunto anche i 260 mila e 300 euro lordi del premio per la qualificazione in Champions. E non finisce qui, perché a portata di mano per il numero 9 c’è un altro dei bonus concordati con Aurelio De Laurentiis: i 130 mila euro e 150 euro lordi che il presidente s’è impegnato a garantirgli al raggiungimento del traguardo delle 20 reti, che VO9 spera di superare realizzando una doppietta nella trasferta di domenica in Liguria, sul campo dello Spezia”.